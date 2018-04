VfL Frohnlach will seine Aufholjagd heute fortsetzen

Den 6:0-Heimsieg am Freitagabend gegen erschreckend schwache Bayreuther will im Lager des VfL Frohnlach zwar niemand überbewerten, doch neues Selbstvertrauen hat das halbe Dutzend im Abstiegskampf schon gegeben.

Und mit dem Gefühl, dass noch lange nichts verloren ist, ein über Umwege rettender Platz in der Landesliga Nordost erklommen werden kann, gehen die Schützlinge von Trainer Oliver Müller auch heute Abend ins nächste "Kellerduell": Gegner im Willi-Schillig-Stadion ist ab 19 Uhr Schlusslicht SpVgg Erlangen.

Mit einem Sieg könnte der VfL seit langer Zeit wieder einmal einen Relegationsplatz erreichen. Und das ist inzwischen auch das erklärte Ziel. Eine Saisonverlängerung zum Beispiel gegen den Zweiten der Bezirksliga West wäre denkbar. Eine Partie gegen den FC Coburg hätte sicher besonderen Reiz und würde viele Fans anlocken.

Doch soweit ist es noch lange nicht. Heute Abend ruft die Pflicht - und die heißt Erlangen. Ein Dreier muss her. oph

VfL Frohnlach: Mozzo - Lauerbach, Rebhan, Göhring, Hartmann, Trawally, Autsch, Wieczorek, Pflaum, Weinreich, Werner, Humpert, Maad, A. Schramm.