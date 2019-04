VfL fegt wie ein ICE über Würgau weg

Im Frohnlacher Willi-Schillig-Stadion sollte man nicht zu spät kommen. Das ist das Fazit des Heimspiels gegen den Tabellenvorletzten aus Würgau, das Frohnlach ebenso wie das Duell eine Woche vorher gegen den Tabellenletzten aus Kleintettau mit 4:1 für sich entschieden hat.

Gegenüber der Vorwoche änderte Spielertrainer Bastian Renk seine Startelf auf einer Position. Für Aydin stürmte wieder Daniel Oppel, der eine Woche vorher verhindert war.

VfL Frohnlach - SV Würgau 4:1 (4:0)

Die Frohnlacher starteten wie ein ICE in die Partie. Da die Gastmannschaft aus Würgau zu Spielbeginn Orientierungsprobleme auf dem im Vergleich zum einheimischen Gelände großen Spielfeld in Frohnlach hatte, stand es bereits nach sechs Minuten 3:0 für Frohnlach. Jeweils wurden die Stürmer schön von Außen durch Renk und Hartmann frei gespielt und Tayfun Özdemir (2) und Pflaum sorgten für die Führung.

Özdemirs "Hallo-Wach-Schuss"

Danach schaltete das Spiel in dem Bummelzugmodus, was Tayfun Özdemir in der letzten Minute der ersten Halbzeit zu einem "Hallo-Wach-Schuss" aus 30 Metern veranlasste. Die Latte stand dem Tor des Monats im Wege, Renk nahm den Abpraller auf und Pflaum schloss freistehend ab.

In der zweiten Halbzeit verlor das Spiel endgültig jegliches Niveau und die wenigen Frohnlacher Chancen wurden entweder von Torwart Löhrlein zunichte gemacht oder die Schützen hatten ihr Visier falsch eingestellt.

Die Gastmannschaft aus Würgau wurde danach immer mutiger. Nachdem Bernoit noch knapp an dem auf der Linie klärenden Friedlein gescheitert war, machte er es in der 88. Minute besser und erzielte den Ehrentreffer für Würgau. Für ihn eine doppelte Freude, war es doch sein erster Torerfolg in der Saison 2018/2019. Die Frohnlacher begnügten sich mit vier Treffern und taten in der zweiten Hälfte nicht mehr als notwendig. Der gute Schiedsrichter Günduz hatte genug vom fairen Spiel und pfiff überpünktlich ab.