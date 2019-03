VFC setzt auf bewährte Führungsriege

In der Jahreshauptversammlung des Fußballvereins VFC Großvichtach standen Wahlen auf der Tagesordnung. Vorsitzender ist Reinhard Engelhardt, Zweiter Vorsitzender und Spielleiter ist Matthias Janovsky. Der Geschäftsführer heißt Thomas Heinisch und Protokollführer ist Michael Scherbel. Zum Hauptkassier gewählt wurde Norbert Orbitz. Revisoren sind Matthias Gold und Klemens Kern; als Platzkassiere fungieren Konrad Göppner und Hermann Kaiser. Juniorenleiter sind Markus Röder, Benjamin Jörg und Matthias Gold. Der Altligaleiter ist Michael Scherbel, Leiterin der Gymnastikabteilung Marion Kaiser-Lazarus. Weitere Ausschussmitglieder sind Yvonne Janovsky, Ursula Heinisch, Tobias Ernst, Reinhold Kaiser und Hermann Kaiser (auch Platzwart mit Karlheinz Müller).

Vor der Wahl berichtete Vorsitzender Reinhard Engelhardt von einem äußerst turbulenten Vereinsjahr. Die Mannschaft der Spielgemeinschaft mit dem FC Seibelsdorf habe noch den erhofften Klassenerhalt in der Kreisklasse nach einer furiosen Aufholjagd nach der Winterpause geschafft.

Allerdings stehe man wegen eines nicht kompensierbaren Aderlasses, bei dem sechs Stammspieler gingen, derzeit an letzter Stelle der Tabelle.

Als sehr erfreulich bezeichnete Engelhardt hingegen die Entwicklung im Juniorenbereich und dankte den Leitern Markus Röder und Benni Jörg sowie Matthias Gold und Volker Söllner für ihre Bemühungen bei der Bildung und Betreuung einer Juniorenspielgemeinschaft mit dem FC Unter-/ Oberrodach. Dadurch herrsche jetzt wieder Betrieb auf den Plätzen und daher habe man auch das Hauptspielfeld aufwändig saniert.

Zum Abschluss seiner Ausführungen berichtete Engelhardt stolz, dass der VFC in diesem Jahr sein 60. Gründungsjubiläum begehen könne. Es soll im Juli im Rahmen eines Ehrungsabends würdig gefeiert werden soll.

Geschäftsführer Thomas Heinisch zeigte die Struktur der Vereinsmitglieder auf und erläuterte, dass sich die Mitgliederzahl nach der Verringerung der Kindergruppe inzwischen auf 150 eingependelt habe. Er ging auch auf die Zeltplatzbelegungen und Veranstaltungen ein, wobei er den hervorragenden Zuspruch und den positiven Verlauf der Events, wie Schlachtfest, Maibaumaufstellung, Kirchweih und Weihnachtsfeier lobte. Die Berichte der Abteilungsleiter brachten detailliert die Entwicklung der Spielserie 17/18 ans Licht, wobei Volker Söllner als Vertreter des Spielleiters der Spielgemeinschaft von zunächst erfolgreichen Spielen in der Rückrunde der letzten Saison berichten konnte, bei denen Spielertrainer Charampolos Triantafyllidis mit 29 Treffern als bester Torschütze glänzte. Söllner freute sich über den direkten Klassenerhalt am allerletzten Spieltag, der mit Unterstützung des FC Burggrub trotz eigener Niederlage in Steinwiesen geschafft wurde. Die meisten Spiele absolvierten im letzten Jahr André Wich und Sebastian Fuchs, die in allen 36 Spielen eingesetzt wurden.

Bezüglich der SG Marktrodach (zusammen mit dem FC Unter-/Oberrodach) in der B-Klasse 4 stellte er fest, dass diese Mannschaft im letzten Jahr die Spielserie als Neunter beendete. In der laufenden Saison 18/19 bedingte aber leider wieder permanenter Spielermangel den einen oder anderen Spielausfall und nachdem man drei Mal absagen musste, wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Für die Junioren berichtete Markus Röder von der erfolgreichen Gründung einer Juniorenspielgemeinschaft mit dem FC Seibelsdorf und FC Unter-/Oberrodach, bei der die meisten Spiele der C-Junioren in Großvichtach und die der D-Junioren in Seibelsdorf ausgetragen würden. Als besonderen Vorzug hob er die Nutzung der Spielstätten in Großvichtach und Seibelsdorf hervor, was eine Vermeidung von Engpässen bei der Platzbelegung bedeute.

Söllner vervollständigte den Junioren-Bericht durch die Spielstatistik, die für die C-Junioren den 6. Platz und für die D-Junioren den 5. Platz in der laufenden Serie auswies.

Marion Kaiser-Lazarus berichtete über die Gymnastikabteilung und verdeutlichte, dass sich ihre Abteilung inzwischen altersbedingt inzwischen zu einem Lauftreff entwickelt habe, bei dem man sich sportlich und gesundheitsbewusst betätige. Bei ihren im letzten Jahr 35 Treffs, Wanderungen und Ausflügen seien auch kulturelle und gesellige Komponenten niemals zu kurz gekommen.

Bürgermeister Norbert Gräbner stellte in seinem Grußwort die Bedeutung des VFC für die Jugend und die Dorfgemeinschaft heraus. red