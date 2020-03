VfB auf gutem Weg

Jahresberichte und Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder standen im Vordergrund der Hauptversammlung des VfB Neuensee im Sportheim, wo Vorsitzender Thomas Pfadenhauer eine stattliche Anzahl von Funktionären, Spielern und Mitgliedern begrüßen konnte.

In seiner ausführlichen Jahresbilanz ließ der Vorsitzende die sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkte Revue passieren. Er hob besonders drei Punkte im abgelaufenen Vereinsjahr hervor. In erster Linie nannte Thomas Pfadenhauer die Instandhaltung der Sportanlage, wo gemeinsam einiges geleistet wurde. So die Kabinenrenovierungen (gestrichen, Umkleidebänke erneuert), neue Palettenmöbel, Außenbereich gestrichen, Sportheim innen renoviert (neue Verkleidung der Decke, Wand gestrichen, Sitzmöbel neu gepolstert, neue LEDs), im Zuge des Wasserschadens Ende 2018/Anfang 2019 Duschen und Herren-WC erneuert, neue Küche mit neuem Boden sowie die Einsätze unter Leitung von Rudi Winterbauer von März bis Dezember mit im Schnitt sechs bis sieben Helfern.

Der Vorsitzende zeigte gleichzeitig die erfolgreichen Aktivitäten im wirtschaftlichen Bereich auf, wo immerhin 16 Veranstaltungen abgehalten wurden. Die mit Abstand erfolgreichste Veranstaltung war "Rock im Wald", wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden konnte. Weitere erfolgreiche Veranstaltungen waren die Kerwa, das Rodach-Main-Turnier, die Ortsmeisterschaft und die Turbine-Hallencup-Feier.

Sieben Sportheimvermietungen wurden registriert. Durch die Renovierung des Sportheims mit neuer Küche sei die Tendenz hier steigend.

Im sportlichen Bereich gelang im Sommer mit Matthias Raab als Spielertrainer und den hochkarätigen Neuzugängen ein längst notwendiger Umbruch, so Pfadenhauer, der Niklas Krügl als talentierten Torwart, die gestandenen Abwehrspieler Mario Schellhase und Mario Rühr sowie Michael Reiter und Pat Gering in der Offensive erwähnte. Durch die hervorragende Trainingsarbeit von Matthias Raab, aber auch wegen der hohen Trainingsbeteiligung stehe man aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Im Winter konnten mit Dominik Mager als Rückkehrer und Dennis Kania zwei vielversprechende Zugänge hinzugewonnen werden. Im Laufe der Vorrunde wurde die gesamte Mannschaft mit Hilfe der Sponsoren Franz Ritzel, Thorsten Gareis und Firma Maddox mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet.

Und nach 13 Jahren ohne Schüler- oder Jugendmannschaft habe man nun wieder eine F-Jugend zusammen mit dem FC Hochstadt angemeldet. Als Initiator dafür nannte der Vorsitzende in erster Linie Jugendleiter Jens Titius, der zugleich Trainer und Betreuer ist.

Kassierer Kevin Winterbauer gab den Mitgliedern einen Einblick in die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des letzen Jahres.

Diskutiert wurde über die Notwendigkeit einer Dachsanierung des Sportheims. Das Dach befindet sich in einem schlechten Zustand und weist Risse und Löcher in den Eternitplatten auf. Eine Bezuschussung vom BLSV ist im Rahmen des Sonderförderungsprogramms schon beantragt. Die Kosten liegen wohl bei knapp 30 000 Euro. Schließlich wurde die Dachsanierung befürwortet.

Abschließend wurden verschiedene Ehrungen für langjährige Mitglieder durchgeführt: BFV 30 Jahre (Verbands-Ehrenmedaille Silber) Marion Krügl, BFV 40 Jahre (Verbands-Ehrenmedaille Gold) Walter Ritzel, BLSV Verein 25 Jahre (Vereinsnadel und Ehrenzeichen in Silber) Michael Reiter, Oliver Marx, BLSV Verein 40 Jahre (Vereinsnadel in Gold und Ehrenzeichen in Silber mit Gold) Ralph Herbst, BLSV Verein 50 Jahre (Ehrenzeichen in Gold) Alexander Sünkel, Andreas Scheumann, Helmut Baum, Helmut Klemens, Werner Kremer. BLSV Verein 60 Jahre (Ehrenzeichen in Gold) Georg Kremer, Hilmar Weberpals.

Nach Dankesworten beendete Pfadenhauer die gut besuchte Hauptversammlung. Ein gemütliches Beisammensein schloss sich an. Ha