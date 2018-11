Vestenbergsgreuther erringen erstmals Sportabzeichen

Die Premiere ist gelungen, eine Wiederholung mit erweitertem Angebot schon geplant: Der TSV Vestenbergsgreuth hat in Zusammenarbeit mit dem FC Frimmersdorf heuer erstmals Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben.

Im Juli waren 14 Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren auf dem Sportgelände des TSV angetreten und strengten sich bei Kurz- und Langstreckenlauf, Weitsprung und Weitwurf an, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Schwimmen musste über das Seepferdchen oder das Bronzeabzeichen nachgewiesen werden. Einen zugelassenen Prüfer hat der TSV mit Walter Ferbar in seinen Reihen, und sehr zur Freude des Vorsitzenden Robert Hermann halfen auch viele Eltern und Großeltern am Prüfungstag kräftig mit. Für 2019 ist geplant, dass auch Familien die Prüfungen zum Sportabzeichen ablegen können.

Vor kurzem bekamen die Kinder und Jugendlichen im Rathaus ihren verdienten Lohn. Bürgermeister Helmut Lottes händigte ihnen Urkunden für fünf goldene Sportabzeichen, acht silberne und ein bronzenes aus. Die erfolgreichen Teilnehmer waren Mirijam Wießner, Lea Kutzner, Annalena Fritsch, Larissa Fonseca da Teixeira, Lukas During, Frederik Haberkamm, Philip Hermann, Erik Holzberger, Luca Lottes, Simon Monzer, Philipp Öffner, Sebastian Schmutzer, Matteo Teufel und Adrian Wedel. red