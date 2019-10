Vestekicker treffen beim Tabellenführer dreimal Aluminium

Der FC Coburg kommt nicht weg von den Abstiegsplätzen. Am Sonntag verloren die Vestekicker beim Neuling und Spitzenreiter Vatan Spor Aschaffenburg mit 0:2 (0:0). Damit ist Aschaffenburg mit 40 Punkten Halbzeitmeister und Coburg steht weiterhin auf dem vorletzten Platz.

Lange spielten die Oberfranken gut mit, drängten nach dem 0:1 auf den Ausgleich und kassierten in der Schlussminute den zweiten Treffer zum k.o. Der FC Coburg steht erst bei 13 Zählern und muss sich in der Rückrunde deutlich steigern. Vatan Spor Aschaffenburg - FC Coburg 0:2 (0:0)

Coburgs Interimstrainer Frederic Martin hatte sein Team defensiv ausgerichtet. Gegen die zweitbeste Offensive der Liga galt es zunächst hinten zu Null zu spielen und versuchen über Konter zum Erfolg zu kommen. Hinten brannte dann auch nichts an, weil die Coburger konsequent klären konnten, was Richtung eigenes Tor kam. Nur zweimal musste Keeper Oleksandr Churilov eingreifen und zwei brenzlige Situationen bereinigen. Einmal war es ein Schuss von Marcus Alexander, einmal ein Kopfball von Peter Sprung.

Pech im Abschluss

Nach vorne lief es für den Vorletzten in sofern gut, weil es zwei sehr gute Chancen zur eigenen Führung gab. Aber Ricardo König und Sertan Sener hatten Pech, beide trafen nur den Pfosten. So ging es torlos in die Pause, was für den FC Coburg schon mal ein Teilerfolg war.

Auch im zweiten Abschnitt konnten die Gäste den Druck vom eigenen Tor größtenteils weghalten. Immer wieder wurden die Zweikämpfe gesucht und angenommen und so die Offensivaktionen des Spitzenreiters zumeist im Keim erstickt. Auch vorne gab es wieder die eine oder andere Gelegenheit. Nach einer Ecke war es Gökhan Sener, der wie seine zwei Kollegen zuvor aber ebenfalls nur die senkrechte Torstange traf.

Vatan Spor hatte dann eine entscheidende Szene, die dem Spiel die Wende geben sollte. Der linke Verteidiger schlug einen weiten Ball in Richtung Spitze. Spielertrainer Peter Sprung war nachgelaufen, sprang hoch und köpfte den Ball wuchtig wie unhaltbar zum 1:0 in die Maschen (55.). Die Gäste riskierten nun mehr, machten auf, gingen volles Risiko. Das konnten die Aschaffenburger nutzen, schlossen einen Konter durch Emre Kayakiran in der Nachspielzeit zum 2:0 ab.

Stimmen zum Spiel

Frederic Martin (Trainer FC Coburg): "Es war die erwartet schwere Aufgabe beim Tabellenführer in Aschaffenburg. Aber die Mannschaft hat das gut gemacht, vor allem defensiv, denn wir haben nicht viel zugelassen. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt und das war am Ende der Knackpunkt. Im Abschluss hat uns das Glück gefehlt, sonst wäre ein Punkt möglich gewesen."

Peter Sprung (Spielertrainer Vatan Spor Aschaffenburg): "Coburg hat uns überrascht, denn es war über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe. Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel sehr ausgeglichen. Nach der Pause haben wir etwas mehr Druck gemacht und es stand da schon fest: Wer das erste Tor schießt der gewinnt und das waren zum Glück wir."