Vespa muss jetzt in die Werkstatt

Am Freitag um 22 Uhr stellte ein Vespa-Fahrer sein Gefährt am Kaulberg 3 in Rattelsdorf hinter einem Kleinlaster ab. Als der Fahrer nach etwa zwei Stunden zu seinem Zweirad zurückkehrte, stellte er fest, dass die Vespa drei Meter entfernt vom ursprünglichen Abstellort stand. Zudem war sie auf beiden Seiten beschädigt, so dass davon auszugehen ist, dass das Zweirad von einem anderen Fahrzeug angefahren wurde und dadurch umkippte. Der Schaden beträgt circa 2000 Euro. Da das Leichtkraftrad wieder aufgestellt wurde, muss der Fahrer den Unfall bemerkt haben, meldete sich aber nicht. pol