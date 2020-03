Verzicht auf Wahlkampf

Landratskandidat Andreas Schwarz (SPD) sieht im Wahlergebnis ein klares Signal: "Die Mehrheit wünscht einen anderen Politikstil und so steht es bei der Stichwahl am 29. März 0 zu 0." Das sei aber jetzt absolute Nebensache, so Schwarz laut einer Mitteilung. "Mit sofortiger Wirkung stelle ich die Wahlkampfaktionen ein, stelle mein Bundestagsbüro als auch das Büro der SPD Bamberg-Forchheim auf Home-Office soweit möglich bzw. zur Unterstützung zur Bewältigung der Krise um." Er wolle Verantwortung übernehmen: Gebuchte Anzeigen würden noch geschaltet, auf Flyerdruck, Verteilung, Bannerdruck, Briefe werde verzichtet. Die Gelder würden an die Stiftung "Helfen tut gut!" von Altlandrat Denzler überwiesen. "An Sitzungen nehme ich nicht mehr teil, sondern nutze die Technik." Er sei erreichbar unter 0160/4797150 oder 0951/51929400. "Mein größter Dank gilt den Leuten, die unser System am Laufen halten." red