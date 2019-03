Very british: Klänge aus England im Steigerwald

"Very british" soll es werden am 24. März in Stegaurach und am 31. März in Schlüsselfeld, wenn das Blechbläserensemble "Trumpet Voluntary" auftritt. Die Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr und finden in der Kirche Unbefleckte Empfängnis Mariens in Stegaurach und in der katholischen Pfarrkirche St. Johannis der Täufer in Schlüsselfeld statt. Es erklingen ausnahmslos Werke, die mit England zu tun haben oder für die Tradition der englischen Musik typisch sind, berichten die Veranstalter.

Bereits die Eröffnung mit Edward Elgars weltberühmten "Pomp and Circumstance", der inoffiziellen zweiten Nationalhymne Englands, wird eine klangvolle Brücke über die Meeresenge geschlagen. Umso typischer reihen sich im Anschluss altenglische Madrigale und Märsche neben traditionellen irischen und schottischen Songs in das Programm ein. "Der König der Löwen" hat ebenfalls seinen Besuch angekündigt. Um die Abwechslung perfekt zu machen, bringt der Organist Roman Fellner passende britische Orgelstücke zu Gehör.

Stephan Putz, der die Leitung des Konzertes unter sich hat, ist sich sicher, dass der Funke der Begeisterung auf das Publikum überspringt. Eintritt frei. red