Verwöhnabend im Hallenbad

So richtig verwöhnen lassen kann man sich am Donnerstag, 21. November, von 17.30 bis 21 Uhr beim Wohlfühlabend im Michelauer Hallenbad. Angeboten werden Wassergymnastik und Entspannung im Dampf- oder Salzdampfbad. Zwischen diesen Aktivitäten besteht die Möglichkeit, sich in der Schwimmhalle an der "Wohlfühlbar" mit alkoholfreien Getränken und Obstspießchen zu stärken. Im Bistrobereich kann man den Abend mit einem "Wohlfühlsalat" ausklingen lassen. red