Verwirrung über Verschönerungen

"Alles neu macht der Mai" lautet der Titel der aktuellen Komödie der Theatergruppe Hirschaid. Es handelt sich um ein turbulentes Stück um Haus- und Körperverschönerungen, wobei es schon zu Verwechslungen kommen kann. Es spielen Christian Kestler, Christin Böhm, Michael Kestler, Bastian Trager, Robert Birmoser, Katrin Reipschläger, Gisela Hümmer, Nicole Schnepp, Georg Hahn, Klaus Kestler und Anja Kotz. Gespielt wird am Samstag 16. November, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr, am Samstag 23. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag 24. November, um 17 Uhr, jeweils in der Jahnhalle Hirschaid. Karten gibt es bei Blumen & Geschenke Huberth (Telefon 09543/6345) und an der Abendkasse. Foto: privat