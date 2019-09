Verwirrter Mann wirft Steine gegen Häuser

Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz im Stadtgebiet von Herzogenaurach gesorgt. Kurz nach 23 Uhr teilten mehrere Anwohner der Garten- und Goethestraße mit, dass ein Mann randalieren würde. Offenbar zerstörte er die Glaslampe eines Anwesens und warf Steine gegen Hauswände. Aufgrund seines psychischen Zustands musste der Randalierer schließlich festgenommen und in eine Fachklinik eingewiesen werden. Eventuelle Geschädigte und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.