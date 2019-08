Verwaltungsgericht sucht Laienrichter

Für die Wahlperiode vom 1. April 2020 bis 31. März 2025 sucht das Verwaltungsgericht Ansbach wieder ehrenamtliche Richterinnen und Richter, teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt darf neben allen Landkreisen und kreisfreien Städten im Gerichtsbezirk hierzu 22 geeignete Personen vorschlagen. Die Entscheidung darüber trifft der Kreistag.

Das verantwortungsvolle Amt verlangt keine juristischen Fachkenntnisse, jedoch Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Urteilsvermögen. Im Jahr werden die einzelnen Verwaltungsrichter an höchstens zwölf Sitzungstagen benötigt, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts weiter. Aufgrund mehrstündiger Sitzungen ist hier auch körperliche Eignung erforderlich. Landkreisbürger können sich noch bis Freitag, 20. September 2019, bei der Kreisverwaltung des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, Nägel sbachstraße 1 in 91052 Erlangen, mit einem Formular auf die Vorschlagsliste setzen lassen. Interessierte sollen am 1. April 2020 mindestens 25 Jahre alt sein und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Weitere Informationen und das Formular gibt es unter www.erlangen-hoechstadt.de. Ehrenamtliche Richter übernehmen eine wichtige Mittlerrolle zwischen Staat und Gesellschaft bei den bayerischen Verwaltungsgerichten und dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Sie wirken bei der mündlichen Verhandlung und Urteilsfindung mit und sind somit gleichberechtigt gegenüber Berufsrichtern. red