Verwaltungsgemeinschaft Trebgast will 40-Jähriges groß feiern

"Bis auf einige Kleinigkeiten steht die umfassende Sanierung des Rathauses kurz vor dem Abschluss", stellte der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Trebgast,. Günther Hübner, in der Sitzung am Donnerstag fest. Die Beleuchtung sei komplett erneuert worden, die Rettungswege seien beschildert. "Mit einer Entfeuchtungsanlage werden wir die Probleme im Keller in den Griff bekommen. Altbau bedingt waren wir bei gewissen Details zwar etwas gebunden, trotzdem behaupte ich, dass das Gebäude einen gewissen Charme ausstrahlt."

Gleichzeitig vergab die Gemeinschaftsversammlung die letzten Aufträge. Vorrang hat dabei die Renovierung des Sitzungssaals und eines kleineren Nebenraums.

Weitere Arbeiten vergeben

Die Verwaltung hatte dafür eine umfangreiche Beschlussvorlage erarbeitet: Die Bodenbelagsarbeiten sollen von der Firma Geyer in Kulmbach für 5020 Euro brutto ausgeführt werden. Die gleiche Firma übernimmt für 4190 Euro brutto auch die Maler- und Tapezierarbeiten. Danach wird über das Vorgehen in Bezug auf die Gardinendekoration entschieden.

Die Firma Mücom in Neuenmarkt wird den Raum mit einem WLAN-gesteuerten Beamer, einem Whiteboard und einer Dokumentenkamera ausstatten. Dafür entstehen Kosten von 2137 Euro brutto zuzüglich Installation.

Für eine Absturzsicherung am Parkplatz hinter den Fahnenmasten liegen noch nicht alle Angebote vor. Die Versammlung ermächtigte den Bürgermeisterausschuss, die dazu notwendigen Schlosserarbeiten im Rahmen des Haushaltsansatzes nach Eingang zu vergeben.

Das 40-jährige Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft soll mit einem "Tag der Offenen Tür" gefeiert werden. Die ursprünglich für den 3. Mai geplante Festveranstaltung muss aus terminlichen Gründen auf den 31. Mai um 16 Uhr verschoben werden.

Vorgesehen ist, auf dem Parkplatz ein Zelt aufzubauen. Die musikalische Unterhaltung übernimmt das Blechbläserensemble "Weibsblech".

"Unsere Verwaltung funktioniert"

"Wir wollen der Bevölkerung zeigen, dass unsere Verwaltung sehr gut funktioniert, und auch die gute Zusammenarbeit der drei Gemeinden dokumentieren", sagte der Vorsitzende.

Nachdem die drei Gemeinden in ihren jeweiligen Gremien bereits die entsprechenden Beschlüsse gefasst haben, wurde jetzt auch dem Beitritt der VG zur "Zweckgemeinschaft über die Interkommunale Zusammenarbeit beim Datenschutz und bei der Informationssicherheit des Landkreises Kulmbach" zugestimmt.

Bedauert wurde, dass derzeit keine Rentenberatung in der VG angeboten werden kann, da die Rentenversicherung noch keinen Seminartermin zu Schulung anbieten kann. Auskünfte können entweder in der Stadt Kulmbach oder bei der Rentenversicherung in Bayreuth eingeholt werden.