Verwaltungsgemeinschaft bleibt schuldenfrei - Bevölkerungszahl wie 1980

Zur Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau gehören die Gemeinden Geroda, Oberleichtersbach, Riedenberg und Schondra mit aktuell 5546 Einwohnern. Lothar Ziegler, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft, stellte im Zuge der Haushaltsplanung und Beschlussfassung auch einige statistische Daten zusammen.

1978 gehörten zur Verwaltungsgemeinschaft 5499 Bürger, in den Jahren 2002 und 2004 wurde die 6000er-Marke geringfügig überschritten. Seitdem ist eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung festzustellen, die sich mit den genannten 5546 Einwohnern auf dem Stand von 1980 befindet.

Die Altersstruktur gibt ein klares Bild, wohin sich die Gemeinden voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden. 173 Kindern bis drei Jahre, 138 Kinder bis sechs Jahre, 519 Jugendliche bis 15 Jahre und 214 Jugendlichen bis 18 Jahren stehen 3872 Erwachsene bis 65 Jahre und 1108 noch Ältere gegenüber.

529 Gewerbebetriebe

In der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau gibt es derzeit 529 angemeldete Gewerbebetriebe, von denen 347 bei der Gewerbesteuerveranlagung berücksichtigt werden.

Der Haushalt für das Jahr 2019 umfasst im Verwaltungshaushalt 1 079 200 Euro (990 550 Euro im Vorjahr), im Vermögenshaushalt 80 000 Euro (42 000 Euro Vorjahr), was eine Gesamtsumme von 1 159 200 Euro (1 032 500 Euro) ausmacht. Der ungedeckte und somit umlagefähige Ausgabebedarf liegt bei 930 900 Euro, im Vorjahr waren es 839 000 Euro. Bei einem Stand von 5546 Einwohnern ergibt sich eine Verwaltungsgemeinschaftsumlage von 167,85 Euro je Einwohner ab dem Jahr 2019, im Vorjahr waren es noch 148,66 Euro. Zum Vergleich: die Umlage lag 2010 bei 105 Euro und im Jahr 2000 bei 85 Euro.Diese Umlage ist der größte Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt.

Auf der Ausgabenseite sind es die Personalkosten, die rund 80 Prozent der Ausgaben betragen und mit 862 100 Euro um 66 900 Euro über dem Haushaltsansatz des Vorjahres liegen.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben steigen aufgrund einer Mietpreissteigerung für die Büroflächen von 19 800 Euro im Jahr 2017 über 25 200 Euro im Jahr 2018 auf 30 300 Euro im Jahr 2019. Die Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Reinigung, Strom, Wasser- und Kanal liegen bei 23 600 Euro für das Jahr 2019, in 2017 waren es 17 582 Euro. Zu den weiteren Ausgaben zählen unter andere EDV-Kosten in Höhe von 33 600 Euro, Versicherungen schlagen mit 11 200 Euro zu Buche und Geschäftsausgaben mit 54 900 Euro.

Im Vermögenshaushalt ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 75 000 Euro geplant, Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die Mittel werden für die Einführung eines Sicherheitsinformationsmanagementsystems, für das Dokumentenmanagement-System komXwork, für Möbel des neuen Trauzimmer und für Computer für die Bürgermeister und für die Kommunalwahl 2020 benötigt.

Anschaffungen verschoben

Der Kämmerer gab neben dem Zahlen für den Haushalt 2019 einen Rückblick auf das Jahr 2018, das rechnerisch allerdings noch nicht abgeschlossen wurde. Doch schon jetzt könne davon ausgegangen werden, dass die angesetzten Mittel für eine Rücklagenentnahme in Höhe von 42 000 Euro nicht erforderlich sein werden. Unter anderem wurden Anschaffungen in das Jahr 2019 verschoben, dazu zähle das Sicherheitsinformationsmanagementsystem sowie die Kosten für das Trauzimmer. Die Mittel für eine neue Telefonanlage wurden nicht benötigt, da die bisherige Anlage doch weiter genutzt werde könne. Nach derzeitiger Lage könne davon ausgegangen werden, dass lediglich Rücklagen in Höhe von 9000 Euro erforderlich sein werden.

Das "Sparbuch", die allgemeine Rücklage der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau, wird nach Abschluss des Jahres 2018 85 340 Euro betragen. Werden die für 2019 geplanten 75 000 Euro entnommen, verbleiben Ende 2019 10 340 Euro. Die vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 9560 Euro, somit wäre die Verwaltungsgemeinschaft noch im möglichen Rahmen tätig.

Seit 1. Januar 2015 ist die Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau schuldenfrei, woran sich aktuell auch nichts ändern soll.