Verwaltungsgebäude bleibt geschlossen

Das Verwaltungsgebäude der Stadt Münnerstadt am Stenayer Platz bleibt am Donnerstag, 23. Januar, ganztags geschlossen. Grund ist nach Angaben der Stadt Münnerstadt der Neujahrsempfang in der Alten Aula am Stenayer Platz am Donnerstag, bei dem Ministerpräsident Markus Söder Ehrengast ist. Betroffen sind die Bauverwaltung, die Kasse und die Abteilung Verbrauchsgebühren und Steuern. Wer an diesem Tag in den genannten Abteilungen Terminsachen zu erledigen hat, soll sich an das Bürgerservicebüro im Rathaus wenden. Ab Freitag, 24. Januar, herrscht wieder normaler Parteiverkehr im Verwaltungsgebäude. eik