Verwaltung am Freitag geschlossen

Wegen einer betrieblichen Veranstaltung sind die Stadtverwaltung Kulmbach, die Städtebau Kulmbach GmbH und die Bücherei am Stadtpark am kommenden Freitag, 27. September, ganztägig geschlossen.

Notrufnummer

Die Stadtwerke Kulmbach haben an diesem Tag ebenfalls geschlossen. Für Notfälle ist in den Stadtwerken allerdings eine gesonderte Rufnummer geschaltet; sie lautet 09221/90410. Die Touristinformation und der Ticketservice in der Buchbindergasse sind an diesem Tag dagegen zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Auch die städtischen Museen und der Museumsshop auf der Plassenburg sowie das Hallenbad der Stadt Kulmbach haben regulär geöffnet.

Die Städtische Musikschule Kulmbach ist am Freitag ebenfalls zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Der geplante Unterricht findet ganz normal statt.

Ab Montag, 30. September, ist die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben wieder komplett erreichbar. Die Stadt Kulmbach bittet die Bürger um Verständnis. red