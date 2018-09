Bad Brückenau vor 16 Stunden

Verursacher von Beschädigung gesucht

Ein Handwerker aus dem Landkreis parkte am Donnerstag seinen Honda vor dem Kurstift in Bad Brückenau. Als er gegen Abend zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der Fahrertüre Blech- und Lackschäd...