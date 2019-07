Am Montagnachmittag haben sich in der Schloßstraße in Kunreuth in einer Kurve die Fahrzeuge eines 53-jährigen Autofahrers und eines 40-jährigen Lastwagenfahrers mit Anhänger im Begegnungsverkehr berührt. Nachdem nicht eindeutig geklärte werden konnte, wer der Verursacher gewesen ist, wurden beide von der Polizei mündlich verwarnt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.