Verursacher suchen das Weite

Ein in der Hubertusstraße abgestellter grauer VW Passat wurde irgendwann zwischen Samstag, 11. April, und Freitag, 17. April, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten links angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zudem wurde ein in der Luitpoldstraße abgestellter schwarzer Audi A3 zwischen vergangenem Freitag- und Sonntagabend vermutlich beim Ausparken angefahren. Auch hier beging der Verursacher, der einen Schaden von etwa 2000 Euro zurückließ, Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 zu melden. Polizei wird bei Kontrolle fündig Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei im Stadtgebiet zwei Männer im Alter von 28 und 19 Jahren, weil sie mit ihren Fahrrädern entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren. Dabei machten sie unglaubwürdige Angaben über die Herkunft der Fahrräder. Es stellte sich heraus, dass eines der beiden als gestohlen gemeldet war. Weiter konnte eine geringe Menge Marihuana bei den Herren gefunden werden. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die Männer müssen sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten, der 28-Jährige zudem wegen Fahrraddiebstahls. pol