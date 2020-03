Verursacher suchen das Weite 

Mit einer ganzen Reihe von Unfallfluchten muss sich aktuell die Bamberger Polizei beschäftigen. So wurde zwischen dem 13. und 16. März in der Gönnerstraße der Autospiegel eines roten 318-er BMW abgetreten. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschaden von etwa 700 Euro.

In der Kleberstraße fuhr am Dienstagmorgen zwischen 9 und 9.15 Uhr die Fahrerin eines grauen Citroen Berlingo den vorderen linken Kotflügel eines blauen Opel Corsa an. Die Unfallverursacherin setzte nach dem Zusammenstoß ihre Fahrt unerlaubt fort, obwohl sie einen Sachschaden von etwa 1000 Euro an dem Opel hinterließ.

Am Ginsterweg wurde zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, die vordere rechte Stoßstange eines dort geparkten schwarzen VW Golf angefahren. In diesem Fall hinterließ der noch unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 500 Euro an dem Fahrzeug.

Zwischen dem 3. und 17. März wurde in der Hauptsmoorstraße die Motorhaube eines schwarzen Mini-Coopers angefahren. Hier hinterließ der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1000 Euro.

In der Dr.-Hans-Neubauer-Straße fuhr am Dienstagnachmittag zwischen 17 und 18 Uhr der Fahrer eines weißen Transporters gegen eine Gartenhütte. Auch hier machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Am Montag zwischen 5.40 und 14.30 Uhr wurde Am Börstig der Seitenspiegel eines geparkten grünen VW Crafter angefahren. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Die Polizei bittet in allen Fällen unter Tel. 0951/9129-210 um Täterhinweise. red