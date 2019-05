Verursacher suchen das Weite

In zwei Fällen von Unfallflucht sucht die Bamberger Polizei noch Zeugen. Am Domberg kam es am Freitag, gegen 13 Uhr, im Begegnungsverkehr zu einer Berührung. Ein Kleinlaster touchierte beim Vorbeifahren einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes. Dabei wurde die hintere Seite des Autos erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Auch ein in der Memmelsdorfer Straße geparkter Audi wurde am Freitagnachmittag angefahren. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher. Schaden am Audi: rund 2000 Euro. pol