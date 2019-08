Weil er den Besitzer eines Opels nicht erreichte, meldete der Verursacher selbst einen Unfall. Der Mann war am Mittwochnachmittag Im Wehrlein mit seinem Hyundai beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Opel gefahren. Beim Unfall verkratzte der Radlauf rechts hinten an seinem Hyundai. Ihm entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Am Opel wurde die Stoßstange vorne rechts zerkratzt, Schaden 250 Euro. pol