Verursacher hinterlässt Schaden von 1000 Euro

Sachschaden von etwa 1000 Euro wurde an einem blauen Opel Astra angerichtet, der am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz des Bamberger Klinikums am Waldrand angefahren wurde. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Dieb langt in Einkaufswagen zu Am vergangenen Samstagmorgen wurde einer Kundin in einem Geschäft in der Promenadestraße die Handtasche gestohlen. Die Frau hatte die Tasche in einem Einkaufswagen abgelegt, als sie Leergut in den Automaten steckte. Der unbekannte Dieb erbeutete neben der schwarzen Tasche mit bunten Blumen noch einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie verschiedene Ausweispapiere. Ladendiebe halten Polizei auf Trab Im Laufe des Dienstags wurde die Polizei zu insgesamt drei Ladendiebstählen im Stadtgebiet gerufen. Die ausschließlich männlichen Ladendiebe griffen in drei verschiedenen Geschäften in die Regale und wollten Kleidung sowie Werkzeug für über 300 Euro stehlen. Die Langfinger müssen sich allesamt wegen Ladendiebstahls verantworten.

Schraube macht Autoreifen platt Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen bohrte ein Unbekannter in der Mittelbachstraße eine Schraube in den Reifen eines geparkten VW. Die Fahrzeughalterin bemerkte dies nicht, fuhr mit dem Auto weg und bemerkte nach wenigen Kilometern den platten Reifen.

Nach Bremsfehler ins Krankenhaus Aufgrund eines Bremsfehlers stürzte am Dienstagmorgen in der Panzerleite ein Schüler von seinem Fahrrad. Der Jugendliche zog sich eine Fraktur zu und musste ins Klinikum gebracht werden.

Autofahrer stand unter Drogeneinfluss Während einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag am Margaretendamm fielen der Polizei bei einem 20-jährigen Autofahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Der junge Mann räumte den Konsum von Cannabis ein, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Weiterfahrt wurde unverzüglich unterbunden. Dem Autofahrer erwarten eine Geldbuße, Punkte sowie ein Fahrverbot. pol