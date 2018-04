Verursacher hinterlässt 3000 Euro Schaden

Gegen das Heck eines am Kirchplatz geparkten weißen Skoda stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer und richtete dabei einen Schaden von etwa 3500 Euro an. Ohne die Polizei zu verständigen entfernte sich der Verursacher unerkannt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montagabend, 21.50 Uhr, und Dienstagmorgen 9.30 Uhr. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.