Verursacher hinterlässt 1500-Euro-Schaden

Sachschaden von etwa 1500 Euro richtete ein Unbekannter an einem schwarzen Renault an, der am Mittwoch zwischen 9.30 und 18 Uhr am P & R-Parkplatz am Rhein-Main-Donau-Damm angefahren wurde. Der Unfallverursacher suchte das Weite. Unbekannter zerkratzt geparktes Auto Bereits von Donnerstag auf Freitag, 5./6. September, wurde in der Schildstraße ein geparktes Auto beschädigt. Ein Unbekannter hatte dieses mit einem scharfkantigen Gegenstand über die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/ 9129-210 entgegen.

E-Bike wechselt den Besitzer Mitten am Tag wurde am Mittwoch ein E-Bike direkt am Klinikum gestohlen. Die Besitzerin hatte das Fahrrad mittels Bügelschloss an einem Verkehrsschild versperrt. Dies hielt den unbekannten Dieb jedoch nicht ab. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/ 9129-210 entgegen. Polizei wird bei Kontrollen fündig Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden bei einem Rollerfahrer in der Nacht auf Freitag drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Nachdem er den Konsum von Marihuana eingeräumt hatte, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Auch die Fahrt einer jungen Autofahrerin fand ein jähes Ende, nachdem sie sich alkoholisiert ans Steuer ihres Fahrzeugs setzte. Beiden Fahrzeugführern droht nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Handy-Dieb nutzt günstige Gelegenheit Einer Besucherin des Bürgerrathauses wurde am Dienstagnachmittag ihr Mobiltelefon gestohlen. Sie hatte das Smartphone auf der Wartebank kurzzeitig neben sich gelegt. Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben, können sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/ 9129-210 melden. Betrunkener bedient sich in Tankstelle Am Donnerstagmittag wurde die Polizei über einen Diebstahl in einer Tankstelle in der Villachstraße verständigt. Wie sich herausstellte, hatte ein 24-jähriger Mann am selben Morgen dort fünf Flaschen Bier gestohlen. Gegen 10 Uhr besuchte er erneut die Tankstelle, nahm sich ein Eis aus der Tiefkühltruhe und verließ die Örtlichkeit. Während der Durchsuchung des Betrunkenen (2,38 Promille) konnte noch eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund seiner erheblichen Trunkenheit musste der Langfinger in Gewahrsam genommen werden. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Tiefgarage eines Hotels in der Langen Straße wurde zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, ein roter Ford Focus an der linken hinteren Türe angefahren. Obwohl der Verursacher Sachschaden von etwa 500 Euro angerichtet hatte, machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise. 21-Jähriger hatte Rauschgift einstecken Am Donnerstag gegen 23 Uhr fiel an der Einmündung Pödeldorfer Straße/Berliner Ring ein junger Mann auf, der dort bei roter Fußgängerampel die Straße überquerte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei bei dem 21-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mann räumte den Konsum von Rauschgift ein. Zudem händigte er den Beamten noch eine kleine Tüte mit zwei Marihuana-Dolden aus.

Unbekannter klaut Generalschlüssel Zwischen dem 16. und 28. September hat ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus in der Weißenburgstraße insgesamt fünf Generalschlüssel gestohlen. Diese waren in einem Schlüsselkästchen verwahrt, weswegen der Täter die Scheibe einschlug. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Reifenstecher hat BMW im Visier Seit April letzten Jahres bis zum 30. September wurden an einem BMW jeweils vier verschiedene Reifen beschädigt. Der Wagen parkte jeweils in der Sternwartstraße gegenüber einer Einfahrt zu einer Brauereianlieferung. Der unbekannte Täter stach an vier verschiedenen Reifen eine Schraube ein, so dass Sachschaden von insgesamt 800 Euro entstanden ist. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol