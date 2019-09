Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 18.15 und 19.30 Uhr ein auf dem Parkplatz gegenüber des Edeka-Einkaufsmarkts am Goldenen Feld abgestelltes Auto angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kulmbacher Polizei in Verbindung zu setzen. pol