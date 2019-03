Verursacher flüchtet

Auf dem Parkplatz eines Feinkostgeschäfts in der Königstraße wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr ein dort abgestellter schwarzer VW Phaeton angefahren und an der Fahrertür beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ an dem Wagen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol