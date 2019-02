Verursacher flüchtet

Ein 76-Jähriger war am Montag gegen 12 Uhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Rugendorf in Richtung Feldbuch unterwegs. Plötzlich kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. Die beiden Autos berührten sich, wobei der linke Außenspiegel am Wagen des 76-Jährigen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte unbeirrt sein Fahrt in Richtung Rugendorf fort. Nach Angaben des Geschädigten war er mit einem Jeep oder SUV mit einer schwarz-weißen Lackierung unterwegs. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09225/96300-0. pol