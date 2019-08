Verursacher ergreift die Flucht

Ein Unfall mit zwei beteiligten Autos ereignete sich am Donnerstag gegen 9.40 Uhr auf der Autobahn 9 am Bindlacher Berg in Richtung Norden. Ein heller Toyota wechselte von der linken auf die mittlere Spur und streifte dort eine n weißen Mercedes der A-Klasse. Der 39-jährige Mercedes-Fahrer hielt sogleich auf dem Seitenstreifen an und verständigte die Polizei. Sein Fahrzeug war durch den Streifvorgang linksseitig beschädigt worden, die Reparatur wird etwa 2000 Euro kosten.

Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Sein Toyota dürfte an der rechten Seite beschädigt sein. Verletzt wurde niemand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2330 entgegen. pol