Die Brückenauer Straße in Untererthal wurde am Montag durch ein unbekanntes Gefährt erheblich verschmutzt. Gesucht wird in diesem Zusammenhang der Verursacher einer Ölspur, die in der Brückenauer Straße, auf der Höhe der Raiffeisenbank, und im weiteren Verlauf auch außerhalb der Ortschaft auf der Bundesstraße 27 in Richtung Diebach bis zum Fahrradweg verlief. Die Ölspur wurde von der Feuerwehr Untererthal soweit wie möglich abgebunden. Hinweise nimmt die Polizei, Tel.: 09732/9060, entgegen. pol