Vertretung im Kehrbezirk 5

Die Bestellung des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers für den Kehrbezirk Coburg 5 wurde durch die Regierung von Oberfranken mit Wirkung vom 31. Oktober aufgehoben. Bis die Position in diesem Bezirk wiederbesetzt werden kann, ist Bezirksschornsteinfeger Marc Schreiber aus dem Bezirk Coburg 3 zum Vertreter bestimmt. Dieser ist für die Durchführung von Feuerstätten-Beschau und Bauabnahmen verantwortlich.

Für die fristgerechte Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten ist jeder Eigentümer selbst verantwortlich und angehalten, die anfallenden Arbeiten von einem zugelassenen Schornsteinfegerbetrieb ausführen zu lassen. Der nun bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Marc Schreiber kann im Veilchenweg 30 in Coburg oder unter der Telefonnummer 09561/7318027 sowie per E-Mail an ms@schornsteinfeger-schreiber.de kontaktiert werden.

Weitere Rückfragen beantwortet auch Jannik Fenßlein im städtischen Ordnungsamt, Rosengasse 1, Zimmer 402, oder telefonisch unter der Rufnummer 09561/891322 sowie per E-Mail an Jannik.Fensslein@coburg.de. red