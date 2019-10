Vertreter von PYUR entschuldigen sich im Stadtrat

Aus NEFtv wurde PYUR, die Pepcom-Gruppe wurde von Tele Columbus übernommen. Diese Veränderungen beim Münnerstädter Breitbandkabelanbieter hat für einigen Wirbel gesorgt. Vor allem bis Mai dieses Jahres hatten viele Nutzer teilweise kein Internet, kein Telefon oder auch kein Kabelfernsehen. Das Schlimmste aber war, dass sie keinen Ansprechpartner fanden, und teilweise falsche Antworten bekamen. Stadtrat Klaus Schebler (Neue Wege) hatte schon vor geraumer Zeit einen Antrag gestellt, dass die Firmenvertreter im Stadtrat Rede und Antwort stehen sollten. Das haben vier von ihnen jetzt getan.

Geschäftsführerin Carmen Becker ging auf die Veränderungen im Unternehmen und die damit verbundenen Irritationen ein. "Wir leben vom Kundenservice", betonte ihr Kollege Rüdiger Schmidt. Unfreundliche Servicemitarbeiter seien ein "No go", und das habe auch Konsequenzen. Das Problem sei gewesen, dass durch die Zusammenlegung Mitarbeiter am Apparat waren, die die Verhältnisse vor Ort im ländlichen Raum gar nicht kannten und deshalb falsche Auskünfte gegeben haben. Den Hörer aufzulegen, wie es vorgekommen sein soll - das gehe aber keinesfalls. Dafür und für alle anderen entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigte er sich ausdrücklich.

"Wir haben daraus auch Konsequenzen gezogen", sagte er und kündigte eine separate Rufnummer an. Dort sitzen dann mit der Situation vertraute Gesprächspartner. Bei Fragen zum Ausbau bzw. Bestellungen ist das von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr die Telefonnummer 030/ 25 777 499. Im Falle von Störungen ist täglich von 8 bis 22 Uhr ein Ansprechpartner unter der Telefonnummer 030/ 25 777 777 erreichbar. Außerdem kündigte er an, dass es für den Bereich Münnerstadt und Maßbach eine eigene Internetseite geben werde. Die Nutzer sollen auch per E-Mail unterrichtet werden.

Klaus Schebler machte sehr deutlich seinem Ärger darüber Luft, dass es der Firma bis jetzt nicht gelungen sei, die Feuerwehrgerätehäuser anzuschließen, weshalb es Schwierigkeiten bei der Alarmierung gebe. Er rang den Verantwortlichen die Zusage ab, dies nun innerhalb von acht Tagen zu erledigen.

Nachfragen gab es noch mehrere wegen der Erdverkabelung in den Hauptstraßen in Seubrigshausen, Wermerichshausen und jetzt auch Reichenbach und den damit bezweckten Abbau der Dachständer. Da gibt es teilweise noch Klärungsbedarf, stellte sich heraus.