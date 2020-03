Vertreter von neun Parteien und Gruppierungen müssen zusammenfinden

JOsef Hofbauer Die 20 Sitze im Stadtrat Ebermannstadt, inklusive Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) teilen sich auf neun Gruppierungen auf. Stärkste Kraft blieb unverändert die Neue Liste mit fünf Mandaten. Jeweils drei Stadträte stellen künftig die CSU, die einen Sitz verloren hat, und die Listenverbindung FDP/BFE, die zum ersten Mal antrat und auf Anhieb drei Mandatsträger in das Stadtratsplenum entsendet. Gleich geblieben sind die Freien Wähler (FW/BB), die mit Richard Wiegärtner und Brigitta Dörfler vertreten sind. Die Wählergruppe Mühlbachtal verlor ebenso einen Sitz wie die Wählergruppierung Gasseldorf, die künftig nur noch durch Georg Henkel vertreten ist. Die Wählergruppe Oberland (WGO) schickt weiterhin zwei Kandidaten in den Stadtrat. Je einen Mann in den Stadtrat entsenden die SPD, die erneut auf den erfahrenen Wilhelm Kraupner zählen kann, und die Jungen Bürger, die künftig durch den Newcomer Christopher Herbst vertreten sein werden.