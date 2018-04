Vertraute Stimmen im Ohr helfen Patienten

Durch Eigeninitiative zumErfolg: Drei Gesundheits- und Krankenpfleger für Intensiv- und Anästhesiepflege an der Universitätsklinik Erlangen haben den begehrten Pflegepreis der Deutschen Gesellschaft für Neuro-, Intensiv- und Notfallmedizin gewonnen. Er ist mit 500 Euro dotiert.

In einer Studie an 20 Patienten haben sie nachgewiesen, dass die Beatmungszeit von Komapatienten durch das Vorspielen von Angehörigenstimmen verkürzt werden kann.

"Hallo Max, ich bin es, Martina. Atme ruhig weiter. Du bist auf der Intensivstation. Mach dir keine Sorgen, es wird auf dich aufgepasst. Atme ruhig weiter." Aufnahmen wie diese, eingesprochen von vertrauten Personen, spielten Lisa Dietmar, Jana

Ruppel und Tobias Heckelsmüller Neurointensivpatienten vor. "Wir wollten zeigen, dass Komapatienten, die über einen längeren Zeitraum künstlich beatmet wurden, durch auditive Stimulation schneller zur Spontanatmung zurückfinden", erklärten sie ihre Intention.

Grundsätzlich wird bei der Beatmungsentwöhnung die Atemmuskulatur trainiert, damit Patienten unabhängiger vom Beatmungsgerät werden. Dafür wird die Beatmung schrittweise reduziert. Genau in dem Moment, in dem die Spontanatmung einsetzen soll, spielten die Pfleger den Probanden eine Aufnahme mit Angehörigen über Kopfhörer vor. Die vertrauten Stimmen und die Erinnerung an das Atmen haben die künstlich beatmeten Komapatienten nachweislich dabei unterstützt, wieder selbstständig Luft zu holen. So brauchten die Studienteilnehmer im Schnitt 76 Stunden, um eine 50-prozentige Spontanatmung zu erreichen. Die Kontrollgruppe ohne auditive Stimulation benötigte durchschnittlich 126 Stunden.

Ein weiterer positiver Effekt: Die Angehörigen sind aktiv an der Therapie beteiligt. "In einer Situation, in der man sich oft hilflos fühlt, kann das Halt geben", erklärt Ruppel. red