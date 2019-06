Forchheim 17.06.2019

Vertrauen ist Thema in der Abendkirche

Um Vertrauen geht es in der nächsten Abendkirche "Saturday Night Church" (SNC) am Samstag, 22. Juni, um 19.30 Uhr in der Christuskirche Forchheim. Kreative Elemente sowie Möglichkeiten für Gebet und S...