Vertrauen ins Auto ist zurück

Seit der Lavanttal-Rallye im österreichischen Wolfsberg standen die Autos in Burgpreppach beim Rallye-Team Just still. Der Citroen C2 R2max von Florian Just hatte einiges an Schaden genommen, als das Team von der Strecke abkam und in einer Böschung stecken blieb. Bei der Rallye Stemweder Berg rund um Lübbecke war der Bolide aber wiederhergestellt und im Einsatz.

Bei diesem dritten Lauf zur deutschen Rallyemeisterschaft rund 40 Kilometer nördlich von Bielefeld war an zwei Tagen auf rund 160 Prüfungskilometern ein Bestzeitrennen zu absolvieren. Die Austragungsorte waren 14 unterschiedliche, selektive Streckenabschnitte über schmale Feld- und Wirtschaftswege bis hin zu breiten Kreisstraßen. Bei bestem Wetter starteten 54 Teams.

Harter Dreikampf

Nachdem Tobias Just im vergangenen Jahr das Ziel nicht erreicht hatte, war die Motivation umso höher. Das zeigten der 24-Jährige mit seiner Beifahrerin Sabrina Türk deutlich. Auf der ersten Prüfung fuhr der Burgpreppacher direkt unter die Top 3 der Division, musste auf der nächsten Wertungsprüfung jedoch das Opel-Team Lemke/Jordan vorbeiziehen lassen. Nach einer weiteren drittbesten Zeit lag Just auf Platz 4, nur sieben Sekunden hinter dem Dritten. Der zweite Tag wurde zum Kampf zwischen Just/Türk im Citroen C2 R2 max, Havlat/Stein im Opel Adam R2 und Lemke/Jordan ebenfalls im Opel Adam R2. Die drei Teams fuhren konstante Zeiten mit nur wenigen Sekunden Differenz. So lag der Burgpreppacher nach Wertungsprüfung 11 mit nur zwölf Sekunden Abstand auf Platz 2 vor den beiden Opel. Auf der Verbindungsetappe zur nächsten Prüfung brach eine Schraubverbindung der Motorhalterung und zwang das Team zur vorzeitigen Aufgabe.

Anders als sein Bruder Tobias startete Florian Just verhalten in die Rallye. Durch den Unfall im österreichischen Lavanttal war das Vertrauen zum Fahrzeug noch nicht vollständig zurückgekehrt. Das Team nahm auf den ersten beiden Prüfungen Geschwindigkeit raus, um Schäden im Antriebsstrang zu vermeiden. Auf der zweiten Schleife verbesserte sich Florian Just um 30 Sekunden auf Platz 6.

Erwarteter Regen bleibt aus

Am zweiten Tag schoben sich Just/Schönfelder zunächst einen Platz nach vorne. Im Service ließ das Team geschnittene Reifen aufziehen, da Regen immer wahrscheinlicher wurde. Dieser blieb jedoch aus, das Team verlor wertvolle Zeit. Der Nachmittag gestaltete sich dafür umso besser, denn das Vertrauen ins Fahrzeug kehrte zurück und damit auch der Speed. Auch ein abgerissener Schalthebel vor der letzten Prüfung konnte repariert werden. Durch den Ausfall des Bruders beendeten Florian Just/Schönfelder die Rallye auf dem zufriedenstellenden vierten Platz in der Division und erreichen Rang 14 im Gesamtklassement. red