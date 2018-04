Vertrauen holen für die Relegation

Im Mai letzten Jahres feierten die Herzogenauracher Handballerinnen die bayerische Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga. Nun fiebert die Mannschaft bereits dem letzten Spiel der regulären Saison entgegen, ehe die Relegation um den Klassenerhalt ansteht. Gegen die Bundesliga-Reserve der SG BBM Bietigheim will die TSH den zahlreichen treuen Zuschauern einmal mehr ein Spiel voller erfrischendem Powerhandball zeigen. Gleichzeitig mit allen weiteren Partien der Liga ist der Spielanpfiff am Sonntag um 17 Uhr in der Gymnasiumhalle.



TS Herzogenaurach -

SG BBM Bietigheim II

Die Gäste profitieren von den professionellen Strukturen und der starken Jugendarbeit im Verein. Erst im März wurde ein Kooperationsvertrag mit Zweitligist SG H2Ku Herrenberg geschlossen, um die Bedingungen für eine gezielte Nachwuchsförderung weiter zu optimieren. Die Schwaben stehen punktgleich mit Metzingen II auf dem dritten Platz. Bei einem Sieg sowie Niederlagen von Metzingen und Haunstetten ist für die Nachwuchsspielerinnen sogar noch die Meisterschaft möglich.

Im Hinspiel waren die Karten im Voraus klar verteilt, dennoch entführte die Turnerschaft einen Punkt aus Bietigheim. Die Herzogenauracher reisten grippe- und verletzungsgeschwächt mit einer Rumpftruppe an und erkämpften sich ein 23:23. Auch im morgigen Rückspiel ist Bietigheim Favorit. Diesmal kann das Heimteam jedoch vollzählig auflaufen. Alle Spielerinnen außer den Langzeitverletzten Jana Lichtscheidel, Viktoria Egle und Carole Mittelheisser sind einsatzbereit. Zudem hat die TSH in eigener Halle schon so manchen Favoriten ins Wanken gebracht hat.

Trainer Klaus Watzinger gibt die Zielrichtung klar vor: "Wir wollen gewinnen und im letzten Heimspiel nochmal alles in die Waagschale werfen. Bietigheim ist trotz der jungen Spielerinnen sehr routiniert und clever. Sie machen wenige Fehler. Dennoch sind sie nicht unschlagbar." Watzinger und Co-Trainer Mirko Scholten nutzten die Trainingseinheiten, um ihre Schützlinge intensiv auf die gegnerische Spielweise einzustellen.

Freilich schweben in den Köpfen aller Beteiligten schon die Relegationsspiele. Doch genau im Hinblick darauf soll das Spiel gegen Bietigheim der erste Schritt zum Erfolg sein. Die Trainer wollen gezielt Spielerinnen aktivieren und einsetzen. Zudem soll Selbstvertrauen für die Entscheidungsspiele aufgebaut werden. Regisseurin Nina Bestle betont: " Wir geben 100 Prozent und wollen gemeinsam als Mannschaft Spaß im Spiel haben. Alles Positive nehmen wir mit in die Relegation."

Dass das Team gemeinsam stark aufspielen kann, hat es in der laufenden Saison schon häufig gezeigt. Unterschätzten die Gegner Herzogenaurach in der Hinrunde teilweise, so reist mittlerweile kein Team mehr ohne eine gehörige Portion Respekt an die Aurach.