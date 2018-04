Vertrauen haben in Gottes Liebe

Zum ersten Mal zum Tisch des Herrn durften 14 Mädchen und Buben in der Pfarrkirche "Zur heiligsten Dreifaltigkeit". Festlich wurden die Kinder durch den Musikverein, zusammen mit ihren Eltern, Paten und Anverwandten, ins Gotteshaus geleitet. Das Motto der Erstkommunionfeier war "Mit Jesus auf dem Weg", und die Kinder hatten es bildlich mitgestaltet.

Gott sei das Ziel des menschlichen Lebens, erklärte Pfarrer Lars Rebhan den Kindern. Er wünsche ihnen auf ihrem Weg Vertrauen in dessen Liebe. Die Gitarrengruppe, Fabian Brand an der Orgel und Steffi Berg gestalteten den Gottesdienst auf beeindruckende Weise musikalisch mit.