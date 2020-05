Verteilung von Alltagsmasken

Seit Montag, 27. April, ist zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus in Bayern das Tragen eines Mund-Nasenschutzes im ÖPVN, bei der Schülerbeförderung und in Geschäften für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren verpflichtend. Um die Bevölkerung zu unterstützen, hat Rhön-Klinikum-Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender Eugen Münch 100 000 Alltagsmasken für den Landkreis Bad Kissingen gespendet. Die Masken für die Gemeinde Aura/Saale werden am Samstag, 2. Mai, und Sonntag, 3. Mai, von der Freiwilligen Feuerwehr Aura an die Einwohner verteilt. Jeder Einwohner der Gemeinde kann sich am Samstag von 9 bis 11 Uhr oder am Sonntag von 16 bis 18 Uhr einen Mund-Nasenschutz am Feuerwehrhaus Aura abholen. Es ist ausreichend, wenn ein Familienmitglied diese abholt. Die Gemeinde bittet auf die Mindestabstände zu achten. sek