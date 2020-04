Verteilerkasten mit Graffiti besprüht

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 9.40 Uhr, wurde in der Geisfelder Straße ein Verteilerkasten mit schwarzer und roter Farbe besprüht. Der oder die unbekannten Täter richteten Sachschaden von etwa 500 Euro an. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Fahrraddieb wird am Bambados fündig Am Sonntag zwischen 16 und 16.30 Uhr wurde in der Pödeldorfer Straße vor dem Bambados-Schwimmbad ein versperrt abgestelltes grünes E-Bike der Marke Fahrradmanufaktur gestohlen. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Handydieb greift in Fahrzeug zu Am Montagnachmittag zwischen 13 und 15 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Ford Transit, der in der Heiliggrabstraße abgestellt war, ein Huawei-Handy mit schwarzer Hülle gestohlen. pol