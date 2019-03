Verteilerkasten beschädigt

Am Dienstag letzter Woche stellte ein Außendienstmitarbeiter eines Stromversorgers einen beschädigten Kabelverteilerschrank in der Dora-Müller-Straße/Leonhard-Schwarz-Straße fest. Der Verteilerkasten wurde aufgrund des Schadensbildes vermutlich durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und dabei beschädigt. Die Instandsetzungskosten belaufen sich auf 1800 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. den Unfallzeitraum einschätzen können, sollen sich bitte mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung setzen. pol