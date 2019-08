Eine Unfallflucht gab es in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht in der Klosterstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen Verteilerkasten auf Höhe der Hausnummer 5. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort. Zeugen sichteten einen weißen Transporter. Wer hat hierzu etwas wahrgenommen? Hinweise können an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, gerichtet werden. pol