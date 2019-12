Versuchter Trickbetrug

Am Freitagmittag rief ein bislang unbekannter Mann bei einer 61-Jährigen aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld an und behauptete, er sei ihr Enkel und benötige 20 000 Euro für einen Wohnungskauf. Die Geschädigte konnte die geforderte Summe jedoch nicht aufbringen, woraufhin das Gespräch beendet wurde. Wie die Polizei mitteilt, kam es daher nicht zu einer Zahlung. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin hin, dass in den letzten Wochen mehrfach ähnliche Anrufe, zumeist bei älteren Personen, getätigt wurden. Die Polizei warnt eindringlich: Bei Anrufen, die von vermeintlichen Verwandten getätigt werden und bei denen im Laufe des Gesprächs Geld gefordert wird, vorsichtig sein. Sie empfiehlt, über bekannte Rufnummern beim angeblichen Anrufer zurückzurufen, um die Identität des Anrufers zu bestätigen. pol