Vermutlich in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr bis Dienstag, 9 Uhr, hat ein bislang Unbekannter versucht in der Frobeniusstraße in Hammelburg das Schloss einer Eingangstüre zu einem Mehrfamilienwohnhaus aufzuhebeln. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Tel.: 09732/9060 pol