Versuchter Einbruch in Tankstelle aufgedeckt

Einem Polizeibeamten fiel auf seinem Nachhauseweg am Donnerstagnacht, um 2.10 Uhr, auf, dass bei der JET-Tankstelle in der Schweinfurter Straße etwas nicht in Ordnung war. Er verständigte seine Kollegen, die auch sofort anfuhren. Gleichzeitig war der Stationsleiter der Tankstelle informiert worden und kam ebenfalls auf das Gelände. Es stellte sich heraus, dass zuvor zwei Personen mit Sturmmasken versucht hatten, die Haupteingangstüre zum Tankstellengebäude aufzubrechen. Als die Alarmanlage losging, rannten sie davon. Wer hat zu dieser Zeit sachdienliche Beobachtungen in diesem Bereich gemacht?, fragt die Polizei Bad Neustadt in ihrem Bericht. pol