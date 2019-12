Versuchter Einbruch in Steigengasse

Vermutlich im Zeitraum von Sonntag bis Montagnacht versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Neuenmarkter Steigengasse einzubrechen. Die Täter versuchten, die Kellertür das Anwesens aufzuhebeln, was ihnen letztendlich jedoch nicht gelang. Eine weitere Mitteilung über zwei unbekannte Personen, die sich auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zu dem Anwesen in der Steigengasse aufhielten, ging am Montag ebenfalls bei der Polizeiinspektion Stadtsteinach ein. Zu einem versuchten Einbruch ist es im zweiten Fall nicht gekommen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat zur genannten Zeit im Umfeld des Tatorts womöglich Personen oder Vorfälle beobachtet, die mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Stadtsteinach unter der Telefonnummer 09225/963000 entgegen. pol