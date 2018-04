Versuchter Einbruch in leeres Gebäude

Zwischen Karfreitag und dem ersten Freitag im April wollten Unbekannte in ein leer stehendes Gebäude in der Landwehrstraße gelangen, indem sie versuchten, die Eingangstür aufzudrücken. In das Gebäude gelangten der oder die Täter nicht, jedoch verursachten sie einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 09571/9520-0.