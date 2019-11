Versuchter Diebstahl eines Ford Transit

Vermutlich weil er bei seiner Tat in Betzenstein (Kreis Bayreuth) gestört worden ist, ist am späten Sonntagabend ein derzeit noch unbekannter Täter geflüchtet, ohne einen Ford Transit zu entwenden. Der schwarze Ford Transit stand auf dem Gelände eines Omnibusunternehmens in der Straße "Alter Brunnen". In der Zeit von circa 20 Uhr bis 21.30 Uhr hatte sich der Täter an dem Transporter zu schaffen gemacht. Als ein Berechtigter auf das Gelände fuhr, flüchtete der Dieb. Zeugen, die die verdächtige Person und/oder ein Fahrzeug bei dem Busunternehmen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter Telefon 0921/506-0 zu melden. pol