Verstoß führt zu Unfall

Eine Vorfahrtsverletzung mit Folgen hat die Polizeiinspektion Neustadt am Mittwoch um 16.45 Uhr aufnehmen müssen. Wie die Beamten berichten, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem blauen Dacia Sandero die Bundesstraße 303 von Kronach kommend in Richtung Sonnefeld. An der Einmündung nach Trübenbach missachtete die Person am Steuer eines silbernen VW Golf die Vorfahrt des 22-Jährigen, weshalb der junge Mann eine Vollbremsung einleiten musste. Hierdurch kam der Dacia ins Schleudern und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Der silberne VW Golf wurde unbeirrt weiterbewegt, der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ebenso wurde ein Leitpfosten beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt unter Telefon 09568/9431-0. red